Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.



В 2025 году доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 года установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего — $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. — 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 год — 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего. Расходы на обслуживание госдолга в 2025 г. ожидаются на уровне 3,18 трлн руб., в 2026 году — 3,475 трлн руб., в 2027 — 3,59 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета в Госдуме, отмечал, что средний размер страховой пенсии по нему в 2025 году составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Также на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб. О том, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

На реализацию национальных проектов до 2030 года планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку». На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стало обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года.

21 ноября федеральный бюджет утвердила Государственная дума. 27 ноября бюджет единогласно поддержал Совет Федерации.