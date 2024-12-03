13 международных брендов планируют выйти на рынок ретейла РФ

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В ближайшее время на рынок ретейла РФ намереваются выйти 13 международных брендов. Об этом сообщила старший директор СORE.XP Марина Малахатько, пишет ТАСС.

«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Примечательно, что 7 из 13 планирующих выход в Россию брендов — представители европейских стран», — отметила Малахатько.

Компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, но ожидается, что в целом количество новых иностранных имен на российском рынке сохранится на уровне 2023-2024 годов (до 25 брендов).

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