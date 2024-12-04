Банки: доля наличных в сбережениях россиян упала до исторического минимума

Россияне хранят в наличных рублях 15% сбережений, эта доля продолжает снижаться. Банкиры объясняет тенденцию перетоком наличности во вклады на фоне высоких ставок. Как пишет РБК, об этом зампред ВТБ Георгий Горшков сообщил в рамках 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!».

По данным Центробанка, на 1 октября 2024 года объем наличной валюты на руках у россиян составил 15,92 трлн руб. и 94,7 млрд долларов. По оценкам зампреда ВТБ Георгия Горшкова, доля наличности в сбережениях населения достигла минимума за все время замеров, и показатель продолжит падать.

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн руб. Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов», — пояснил Горшков .

Согласно данным Банка России, основная доля активов населения (58,8%) размещена в банках в России и за рубежом на счетах и депозитах. Еще 13,5%, или 14,39 трлн руб., приходится на вложения в акции и паи, в том числе иностранных фондов. 8,3% — наличная иностранная валюта (8,78 трлн руб. в рублевом выражении), 4% (4,22 трлн руб.) вложено в облигации.

По прогнозу ВТБ, в 2024-м порядка 350 млрд руб. сбережений россиян «перетечет» из наличной формы на банковские счета и депозиты.