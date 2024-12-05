«Росморпорт» ищет поставщика досмотрового комплекса для терминала в Пионерском

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ФГУП «Росморпорт» ищет подрядчика на выполнение работ по оборудованию комплекса для проведения досмотра в морском терминале в Пионерском. Извещение о запросе котировок с начальной ценой контракта 270 млн рублей опубликовано на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке инспекционно-досмотрового комплекса для проведения досмотра автотранспортных средств на объекте «Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский».

Как отмечается в документации, цель выполнения работ — организация поста досмотра грузового автотранспорта. При проведении досмотровых мероприятий ИДК должен обладать пропускной способностью не менее 120 транспортных средств за 1 час, обеспечивать режим работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Работы по оборудованию поста должны быть выполнены до 25 мая 2025 года.

Срок окончания подачи заявок от участников торгов — 9 декабря. Итоги планируется подвести 19 декабря.

Напомним, первый пусковой комплекс международного морского терминала в Пионерском был введён в эксплуатацию 31 августа, когда туда прибыло первое судно — грузопассажирский паром «Антей».



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