В Центробанке назвали два фактора, вызвавшие резкое ослабление курса рубля в ноябре

В Центробанке считают, что резкое ослабление курса рубля в ноябре напрямую связано с двумя факторами. Об этом пишет телеграм-канал «Ведомостей» со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков», опубликованный регулятором.

«Рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам — на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. <...>Во-первых, повлияло решение США ввести новые санкции против российского финсектора и, в частности, против инфраструктуры международных расчетов. Во-вторых, эффект на курс был из-за действий „отдельных нефинансовых компаний“, которые покупали валюту для погашения обязательств», — отмечается в сообщении.

При этом регулятор предупредил, что динамика внешнеторговых операций временно снизится, поскольку структура и каналы расчетов вынуждены меняться. «По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться», — отмечается в обзоре.