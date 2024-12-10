Средний чек в сегменте доставки продуктов питания увеличился на 11%

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В октябре 2024 года средний чек в сегменте доставки продуктов питания составил 1,16 тыс. рублей, что на 11% больше год к году. Кроме того, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервисов «Т-Касса», «Т-Data» и «Infoline-Аналитики», растёт оборот всего рынка, который увеличился на 27%.

Всего за январь-сентябрь 2024 года объём онлайн-заказов продовольственных товаров вырос на 45,6% год к году, до 902 млрд руб. По итогам текущего года этот показатель ожидается на уровне 1,28 трлн руб., что на 39% больше по сравнению с 2023 годом. Среди операторов самый заметный рост показывают сервисы «Самокат», «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Если в январе-марте 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу, то уже в апреле-июне — на 47%, в июле-сентябре — на 35%. По итогам четвёртого квартала этот показатель ожидается на уровне 30%.Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает это с сокращением операторами доставки объёмов инвестиций в маркетинг. По этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для «последней мили» — курьерской доставки до двери покупателя. Негативным фактором также является дефицит курьеров.

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