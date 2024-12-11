Облвласти выставили на торги право пользования недрами для добычи песка

Министерство природных ресурсов Калининградской области выставило на торги право пользования недрами для добычи песка на трёх участках на территории двух муниципалитетов. Информация об этом размещена на площадке ГИС «Торги».

Первый лот подразумевает пользование недрами на месторождении «Неманское» в Краснознаменском округе. Согласно документации к аукциону, власти хотят предоставить на него право пользования на 25 лет со дня оформления лицензии. Площадь участка составляет 0,484 кв. км. Начальная цена установлена в размере 7,1 млн руб., шаг аукциона — 716 тыс. руб. Торги по этому лоту планируют провести 27 февраля.

В Краснознаменском районе также планируют предоставить право пользования недрами на участок месторождения «Неманское-К». В документации также отмечено, что право предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 0,17 кв. м. Стартовая цена аукциона — 2,7 млн. руб., шаг аукциона указан в размере 273,5 тыс. руб. Торги назначены на 17 марта.