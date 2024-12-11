Облвласти выставили на торги право пользования недрами для добычи песка

Облвласти выставили на торги право пользования недрами для добычи песка
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Министерство природных ресурсов Калининградской области выставило на торги право пользования недрами для добычи песка на трёх участках на территории двух муниципалитетов. Информация об этом размещена на площадке ГИС «Торги».

Первый лот подразумевает пользование недрами на месторождении «Неманское» в Краснознаменском округе. Согласно документации к аукциону, власти хотят предоставить на него право пользования на 25 лет со дня оформления лицензии. Площадь участка составляет 0,484 кв. км. Начальная цена установлена в размере 7,1 млн руб., шаг аукциона — 716 тыс. руб. Торги по этому лоту планируют провести 27 февраля.

В Краснознаменском районе также планируют предоставить право пользования недрами на участок месторождения «Неманское-К». В документации также отмечено, что право предоставляется на 25 лет. Площадь участка составляет 0,17 кв. м. Стартовая цена аукциона — 2,7 млн. руб., шаг аукциона указан в размере 273,5 тыс. руб. Торги назначены на 17 марта.

Третий лот организован на предоставления права пользования недрами «Северной части Комсомольского месторождения» в Гвардейском округе. Участок площадью 0,78 кв. км. отдают не только для добычи песка, но и песчано-гравийного материала сроком на 20 лет. Торги по нему запланированы на 10 апреля, начальная цена лота установлена в 18 млн руб., а шаг аукциона составляет 1,8 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter