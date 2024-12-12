Калининградстат: в регионе стали больше потреблять рыбу и рыбные продукты

Все новости по теме: Экономика

В 2023 году в среднем житель Калининградской области потреблял 20,7 кг. рыбы и рыбных продуктов, что на 5,3 кг. больше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Калининградстат.

В среднем по России потребление рыбы и рыбопродуктов составило 22,5 кг. в год на человека. Больше всего ели рыбу в Ненецком автономном округе — 40,5 кг., а меньше всего в республике Тыва — 7,9 кг. В Северо-Западном федеральном округе в среднем один человек потреблял 17,3 кг. рыбы в год.

В Калининградской области также увеличилось производство рыбной продукции. Так, в 2023 году было произведено 305 тыс. т переработанной и консервированной рыбы, а также ракообразных и моллюсков (в 2022-м — 281,9 тыс. т). Производство готовых продуктов из рыбы достигло 44,1 тыс. т (2022 — 43,5 тыс. т). Снизилось количество произведённых рыбных консервов — в прошлом году оно составило 114,7 млн банок, что на 4 млн меньше, чем в 2022 году.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter