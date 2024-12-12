Калининградстат: в регионе стали больше потреблять рыбу и рыбные продукты

В 2023 году в среднем житель Калининградской области потреблял 20,7 кг. рыбы и рыбных продуктов, что на 5,3 кг. больше, чем в 2020 году. Такие данные приводит Калининградстат.

В среднем по России потребление рыбы и рыбопродуктов составило 22,5 кг. в год на человека. Больше всего ели рыбу в Ненецком автономном округе — 40,5 кг., а меньше всего в республике Тыва — 7,9 кг. В Северо-Западном федеральном округе в среднем один человек потреблял 17,3 кг. рыбы в год.

В Калининградской области также увеличилось производство рыбной продукции. Так, в 2023 году было произведено 305 тыс. т переработанной и консервированной рыбы, а также ракообразных и моллюсков (в 2022-м — 281,9 тыс. т). Производство готовых продуктов из рыбы достигло 44,1 тыс. т (2022 — 43,5 тыс. т). Снизилось количество произведённых рыбных консервов — в прошлом году оно составило 114,7 млн банок, что на 4 млн меньше, чем в 2022 году.