Доклад Банка России: в Калининградской области выросло производство мяса

В Калининградской области в III квартале 2024 года ускорился рост производства мяса. Об этом сообщается в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».



«В III квартале 2024 г. рост производства мяса на Северо-Западе по сравнению с II кварталом ускорился за счет свинины. В Калининградской области восстановились объемы производства на свинокомплексе, закрытом ранее из-за вспышек болезней свиней. Крупный агропромышленный холдинг макрорегиона нарастил производство свинины, в том числе на экспорт в одну из азиатских стран. Для увеличения выпуска производители мяса птицы продолжали расширять производственные мощности. Так, калининградская птицефабрика реализует проект по строительству птицеводческого комплекса бройлерного направления, постепенная сдача птичников запланирована на следующий год», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что «продолжающийся рост издержек повлиял на частичное сокращение молочного стада в макрорегионе и, как следствие, привел к некоторому снижению темпов роста производства сырого молока».