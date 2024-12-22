Россия третий раз обновила мировой рекорд по вылову рыбы одним судном за год

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Российские рыбаки в очередной раз обновили собственный мировой рекорд по вылову рыбы одним судном за год. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Российский морозильный рыболовный консервный траулер „Петр I“ (принадлежит компании „Тралфлот“, члену ВАРПЭ) за неполный 2024 год выловил 93,5 тыс. тонн рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», — уточнили в ассоциации.

Предыдущим рекордом было 90 тысяч тонн рыбы — его также установил «Петр I».

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