ФТС продлила эксперимент по упрощённому ввозу морем в Калининград товаров ЕАЭС

Федеральная таможенная служба продлила до 31 декабря 2025 года эксперимент по идентификации товаров Евразийского экономического союза, перемещаемых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области с остальной части таможенной территории ЕАЭС морским видом транспорта. Соответствующий приказ ФТС РФ был подписан 23 декабря, о чем информирует Северо-Западное таможенное управление.



«Такую идентификацию в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления могут проводить: Усть-Лужский, Лесной порт, Бронка, Турухтанный, Гавань, и Кронштадтский таможенные посты Балтийской таможни, — говорится в сообщении. — Напоминаем, что идентификация осуществляется на основании заявления, поданного отправителем или перевозчиком товаров в таможенный орган, посредством сверки пломб, наложенных отправителем или перевозчиком, со сведениями о таких пломбах в транспортных документах».

На текущий момент на всей территории Калининградской области применяется процедура свободной таможенной зоны. Это значит, что в регионе в свободном обращении находятся товары, которые в таможенном отношении имеют статус «иностранных» (то есть, в отношении которых таможенные платежи не уплачивались).