В регионе абонентская плата за услуги сотовой связи подорожала на 20%

В Калининградской области среди наиболее подорожавших услуг в ноябре оказалась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи. За месяц в среднем она подорожала на 20%, до 559 руб. Об этом сообщает Калининградстат.

На втором месте наиболее подорожавших услуг оказалась поездка в Беларусь, которая выросла в цене на 16%, до 50 416 руб. На третьей строчке разместились поездки в отдельные страны Средней Азии (+14%, 73 103 руб.). Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда в среднем подорожал на 12%, до 374 руб. за 100 км, а годовая стоимость полиса КАСКО на 10%, до 49 173 руб.

В ноябре, по сравнению с октябрём, наиболее значительное снижение цен фиксировалось на проживание в гостинице категории 4-5* (- 14%). Сутки проживания в среднем обходились в 4746 руб. День в санатории стал дешевле на 11% (3019 руб.), а сутки проживания в гостинице 1* или мотеле — на 8% (1718 руб.).