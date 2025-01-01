«Газпром» прекратил транзит российского газа через Украину

«Газпром» прекратил транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале газопромышленной компании.

В заявлении отмечается, что «Газпром» «лишен технической и юридической возможности» подавать газ для его транзита через территорию Украины. Подачу топлива прекратили утром. Компания также подчеркнула, что украинская сторона неоднократно отказывалась продлевать ранее действовавшие соглашения.

«1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО „Газпром“ и ООО „Оператор газотранспортной системы Украины“», — говорится в сообщении компании.