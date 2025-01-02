Калининградстат назвал профессию с самой высокой заработной платой в регионе

В Калининградской области самую высокую заработную плату в январе-октябре 2024 года получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности. Их зарплата в среднем составила 112 181,2 руб., что на 78,1% выше среднемесячной по региону. Такие данные приводит Калининградстат.

На втором месте по уровню заработной платы в регионе находятся работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых. В среднем в месяц они получают 96 тыс. руб. Следом за ними идут сотрудники деятельности в области информации и связи (91 тыс. руб.), а также сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (80,8 тыс. руб.).

Меньше всего в регионе, по данным Калининградстата, зарабатывают сотрудники административной деятельности (41,5 тыс. руб.), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (38,4 тыс. руб) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (37,6 тыс. руб.).

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».