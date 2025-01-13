Завод по переработке молока в Черняховске разрешили ввести в эксплуатацию

Власти региона выдали разрешение на ввод в эксплуатацию завода по переработке молока в Черняховске. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Производственная мощность предприятия составит 350 тонн в сутки. 15 зданий завода расположены на участке с кадастровым номером 39:13:010404:196 на улице Окружной. Разрешение на ввод в эксплуатацию получила компания «ДМС Восток». Его выдали 23 декабря 2024 года.