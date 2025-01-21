Власти Калининграда направляют 130 млн на работы по обеспечению безопасности дорог

Власти Калининграда в 2025 году выделяют 130 млн рублей на работы по содержанию средств обеспечения безопасности дорожного движения. Информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок.



Согласно конкурсной документации, победитель торгов в течение года будет обязан производить работы по содержанию технических средств организации дорожного движения, которые включают в себя замену повреждённых пешеходных и дорожных ограждений, ручную или механизированную очистку вверенных средств организации, нанесение или восстановление дорожной разметки, монтаж сигнальных столбиков, дорожных делиниаторов, сепараторов, световозвращателей, монтаж и демонтаж сборных искусственных неровностей, сварные работы и окраску металлоконструкций. Кроме того, исполнитель должен будет взять на себя обязательства по обеспечению выездных групп, которые будут производить работы, смартфонами для установки на них программного обеспечения заказчика с целью осуществления инструментального контроля за оказываемыми услугами.



Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе — 28 января. Победителя планируют определить 30 января.