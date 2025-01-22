Елена Дятлова — о профиците бюджета в 3,46 млрд рублей: «Надо лучше планировать»

Бюджет Калининграда за 2024 год оказался профицитным, несмотря на то, что горвласти планировали дефицит в 597 млн рублей. Как сообщила, общаясь с журналистами 21 января глава администрации Елена Дятлова, у неё есть по этому поводу претензии к планированию.

«Есть только одно замечание: надо лучше планировать, — сообщила она. — Когда мы перевыполняем бюджет и сначала принимаем его дефицитным, а потом он становится профицитным, это значит, что у меня есть претензии только к одному — нужно лучше планировать собственные доходы в том числе. Наличие профицитов в конце года — это не всегда хорошо, потому что деньги должны работать. Если бы мы сделали более четкое планирование, то эти лимиты были бы оперативно доведены до главных распорядителей, и мы могли бы сделать больше добрых, хороших и нужных дел для жителей Калининграда уже в 2024 году».

Глава поспешила успокоить горожан, что сэкономленные средства не пропадут.

«Они сформировали наши доходные источники 2025-го года. Понятно, что в поправках, которые мы традиционно делаем в феврале, они увеличат нашу налоговую базу», — добавила она.

В ходе предварительного отчёта об исполнении бюджета заместитель главы администрации Алексей Данилов, возглавляющий комитет по финансам, сообщил, что профицит бюджета сложился в сумме 3 млрд 46 млн рублей при плановом объеме дефицита 597 млн рублей.