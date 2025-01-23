Центр занятости назвал самые востребованные в январе профессии в регионе

Центр занятости Калининградской области проанализировал актуальные предложения портала «Работа России» и составил список самых востребованных в регионе профессий в январе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На первом месте оказались водители, на эту специальность требуется более 800 специалистов. Максимальное зарплатное предложение же составляет 120 тыс. рублей. На втором месте по востребованности – работники торговой сферы. Вакансий на позиции продавцов-кассиров и консультантов в регионе более 540. Самая большая зарплата – 86 тыс. рублей. На третьем месте — обработчики рыбы. Для них имеется почти 400 рабочих мест, в среднем работодатели готовы платить порядка 50 тыс. рублей и выше. Кроме того, в регионе требуется более 340 поваров и 206 пекарей. Максимальные зарплаты по этим специальностям – 95 и 70 тыс. рублей соответственно.

Подробнее узнать о вакансиях можно на портале «Работа России». Для этого необходимо зайти во вкладку «Поиск работы» и набрать название интересующей вакансии или воспользоваться фильтром настроек.