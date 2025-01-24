Масложировая продукция составила наибольшую долю в структуре экспорта АПК региона

Наибольшую долю в структуре экспорта агропромышленного комплекса Калининградской области в 2024 году — 68,8% — составила масложировая продукция. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Доля экспорта прочей продукции АПК (корм для животных, прочие масличные семена, семена льна, соевые бобы) — 19,7%, зерновых — 7,1%. По оперативным данным, всего было экспортировано 2,6 млн. тонн грузов.

По итогам 2024 года регион занял шестое место по экспорту АПК в общероссийском рейтинге и первое — в Северо-Западном федеральном округе. В 2024 году продукция АПК калининградских производителей экспортировалась в 45 стран.

«В рамках реализации национального проекта „Экспорт продукции АПК“ с 2021 по 2024 год господдержку получили более 120 экспортёров области», — отметили в министерстве.

Сырьём для масложировой продукции в основном служат подсолнечник, соя и рапс. Один из побочных продуктов, получаемых в результате маслоэкстракционного производства, — шрот. Линейка масложировых товаров включает сливочное и растительное масло, маргарин, майонез, спред и соусы.