Аэропорт «Храброво» поставил рекорд, удвоив объём авиаперевозки грузов

Аэропорт «Храброво» в 2024 году практически удвоил объём авиаперевозки грузов. О том, что чартерные каргоперевозки стали одним из его приоритетов, журналистам во время брифинга 29 января сообщил гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный.

«В 2024 году Калининград по грузоперевозкам поставил рекорд, мы перевезли 13,5 тысяч тонн, — сообщил он. — В стандартные времена объём был 7−7,5 тысяч тонн. То есть мы вышли на достаточно высокий уровень . У нас растёт спрос на грузовые перевозки, хотя это, наверное, самый дорогой вид перевозки. В позапрошлом году у нас была большая программа с компанией Wildberries, которая возила товары грузовыми чартерами. В этом году поменьше, они бывают на разовой основе».

Регулярных грузовых рейсов, по словам Корытного, у калининградского аэропорта на данный момент нет, однако они могут возникнуть, так как направление активно развивается.

«В холдинге „Новапорт“ начал работать пилотный проект „Новапорт-карго“. Я, между прочим, отвечаю за него в рамках не только Калининграда, а в рамках всего Северо-запада, Урала и Сибири. Мы сейчас этот проект будем развивать, будем делать акцент на увеличение грузопотока через аэропорты нашего холдинга и постановку дополнительных чисто грузовых чартеров».

Корытный отметил, что грузовое направление сейчас — «определённый приоритет».

«Мы понимаем, что это дополнительный источник дохода, который мы, соответственно, будем использовать разумно», — заключил он.

В январе 2023 года Александр Корытный сообщал, что на тот момент в новогодние праздники объем авиационных грузоперевозок в регион вырос в три раза в связи с ограничением автомобильных перевозок. Тогда же он отметил, что за 2022 год через «Храброво» перевалили 8,6 тыс. тонн грузов.