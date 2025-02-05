«Ведомости»: Росавиация ожидает, что пассажиропоток в России пойдёт на спад

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Росавиация ожидает, что перевозки пассажиров отечественными авиакомпаниями в 2025 году составят 109,7 млн человек, что на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом, как пишут «Ведомости», на форуме NAIS-2025 сообщил руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров.

«В 2024 г. ими было перевезено 111,6 млн человек — на 6% больше по сравнению с 2023 г. В текущем году, исходя из прогнозов Росавиации, снижение может составить почти 2% к результатам 2024 г.», — пишет издание. По словам Ядрова, в настоящее время в парке российских авиакомпаний около 1135 воздушных судов и «их выбытия не видно».

Как отметил на форуме министр транспорта Роман Старовойт, невозможность эксплуатантов воздушных судов обновлять парк в текущих условиях привела к существенному росту нагрузки на имеющийся флот. Нарастить эффективность полетов в сложившейся ситуации можно за счет строительства новой аэропортовой инфраструктуры и механизма «мокрого лизинг» воздушных судов, добавил он.

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