На развитие Калининградской области в федеральном бюджете предусмотрели 93 млрд

На реализацию пяти направлений госпрограммы по социально-экономическому развитию региона до 2027 года в федеральном бюджете предусмотрено 93,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных после встречи с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.
Как отметил губернатор, больше 80% финансирования предусмотрено на субсидии на поддержку рынка труда. Кроме этого, средства направят на дорожное строительство, экскурсионно-образовательные поездки для калининградских школьников, строительство и реконструкцию объектов берегозащиты и берегоукрепления. Также часть средств выделят медико-диагностическому центру в Советске.Ранее министр экономического развития Калининградской области Вероника Лесикова заявила, что «во многом развитие региона будет зависеть от решений, которые принимаются на федеральном уровне относительно обеспечения транспортной безопасности и других вопросов, которые связаны с экономической безопасностью региона».