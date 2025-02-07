На развитие Калининградской области в федеральном бюджете предусмотрели 93 млрд

На реализацию пяти направлений госпрограммы по социально-экономическому развитию региона до 2027 года в федеральном бюджете предусмотрено 93,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных после встречи с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.



Как отметил губернатор, больше 80% финансирования предусмотрено на субсидии на поддержку рынка труда. Кроме этого, средства направят на дорожное строительство, экскурсионно-образовательные поездки для калининградских школьников, строительство и реконструкцию объектов берегозащиты и берегоукрепления. Также часть средств выделят медико-диагностическому центру в Советске.