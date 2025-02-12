С начала года с территории области отправили 35 тыс. тонн растительной продукции

С начала года с территории области отправили 35 тыс. тонн растительной продукции
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

С начала года из Калининградской области в другие регионы России отправили 35 тыс. тонн растительной продукции. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Ведомство пояснило, что 141 тыс. штук продукции отправляли в 30 регионов страны. В их число вошли Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Кемеровская и Кировская области, а также Башкортостан, Дагестан и другие республики.

«Осуществлялся вывоз сушёного винограда, тмина, различных орехов, семенного картофеля, семян гороха и сои для посева, а также срезов тюльпанов. Оформлено 543 фитосанитарных сертификата на подкарантинную продукцию, вывозимую в регионы РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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