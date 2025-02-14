Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщают «Ведомости».

На уровне 21% ключевая ставка держится с октября 2024 года. Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельная рост цен составил 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%.

20 декабря Совет директоров Банка России на заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после её повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

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