Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщают «Ведомости».



На уровне 21% ключевая ставка держится с октября 2024 года. Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельная рост цен составил 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%.