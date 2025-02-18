В Совете Федерации предложили ограничить возвращение в РФ брендов, осудивших СВО

Возврат западных компаний, выступивших с осуждением в адрес России за специальную военную операцию, необходимо полностью ограничить или принимать индивидуальное решение по каждой компании. С таким предложением выступил калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, на сегодняшний день все сделки по выходу международного бизнеса из РФ согласовываются через механизм правительственной комиссии по иностранным инвестициям, который можно применить и к возврату компаний. «Считаю, что этот механизм мог бы быть доработан с учётом новых перспектив возврата иностранных компаний, в том числе и осудивших Россию в рамках специальной военной операции», — пояснил он.

Шендерюк-Жидков также указал, что, по информации из открытых источников, некоторые иностранные компании оставили за собой право возврата, в том числе и через опционы. «В данном случае очень важно, чтобы эти выкупы не проходили автоматически. То есть чтобы у той же самой правительственной комиссии была возможность блокировать исполнение этих опционов в случае, если компания в том числе осудила Россию в рамках СВО», — сказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что в целом российский бизнес уже занял ниши международных компаний, поэтому «если иностранцы думают, что российский рынок перед ними открыт, то они глубоко ошибаются».