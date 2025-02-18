Объём выдачи кредитных карт в России сократился до минимума с 2022 года

В январе 2025 года количество выданных новых кредитных карт сократилось на 20% относительно предыдущего месяца и составило 1,15 млн штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суммарный объем одобренных лимитов также снизился на 41%, до 135 млрд руб. Выдачи последовательно снижаются с мая 2024 года. За это время количество выданных кредитов сократилось на 53%, а объём одобренных лимитов — на 54%.

Как отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина, негативную динамику рынка определяет ужесточение регулирования. В частности, количественно выдачи сдерживаются макропруденциальными лимитами (инструменты, установленные Банком России, которые влияют на структуру необеспеченного потребительского кредитования, ограничивая долю рискованных кредитов в общем объёме выдач. — прим. «Нового Калининграда»), а одобряемые кредитные лимиты уменьшаются банками из-за требований по формированию резервов на весь, а не только утилизируемый объём лимита. В таких условиях банки стали строже подходить к отбору потенциальных держателей кредиток и ориентируются главным образом на платежеспособных клиентов, что также отрицательно влияет на уровень одобрений в целом по рынку.

Кроме того, банки, стремясь сбалансировать экономику продукта, стали ухудшать другие условия по кредитным картам. В частности, по словам Бочкиной, они стали «вводить комиссии, ограничивать возможности переводов и снятия средств, сворачивать программы лояльности».

В краткосрочной перспективе эксперты ожидают сохранения тренда. По их предположениям, при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ стоит ожидать оживления сегмента. По мнению Бочкиной, такие факторы должны быть комплексными, поскольку «одного снижения ключевой ставки будет недостаточно для оживления сегмента кредитных карт при сохранении специфических для него ограничений».