«Коммерсант»: большинство россиян готовы тратить на одежду 20-35 тыс. руб. в год

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После ухода из России западных брендов местных покупателей перетянули на себя российские сети, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «СберАналитику». Большинство потребителей готовы тратить на одежду и аксессуары в год 20–35 тыс. руб. и только 3% — до 300 тыс. руб.

Покупателей массмаркета среднего сегмента в рознице забрала на себя сеть Familia, распродающая стоки разных брендов, в более высоком сегменте — Lime. В онлайн-продажах одежды во всех трех сегментах лидирует Lamoda. «Из подсчетов аналитиков можно сделать вывод, что в гардеробе у российских потребителей на одежду и аксессуары из сетевых магазинов приходится менее 30%, остальной спрос закрывают несетевая розница и маркетплейсы», — отмечает издание.

Основные покупатели как в массовом, так и премиальном сегментах — это те, кому от 25 до 34 лет, на их долю приходится 24% всех покупок, на людей в возрасте 35–44 лет — 17%. В одежном ритейле на долю женщин приходится 62–78% покупателей в зависимости от ценового сегмента и брендов, отмечает руководитель направления качественных и количественных исследований «СберАналитики» Валерия Ергунева.

В то же время у большинства заметных одежных сетей сокращаются офлайн-продажи. По словам Валерии Ергуневой, за последние два года доля тех, кто покупает одежду онлайн, выросла на 25%. Она связывает переток потребителей в этот сегмент с тем, что средний чек при покупке одежды в офлайн-магазинах фешен-брендов составляет 5,1 тыс. руб., что почти вдвое дороже, чем в интернете.

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