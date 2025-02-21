Бизнес: калининградским портам нужен лён из Казахстана

Калининградским портам необходимо разрешение на экспорт льна из Казахстана, поскольку грузопоток через портовую инфраструктуру в настоящее время снижен. Об этом рассказала генеральный директор «Портового элеватора» Елена Зайцева во время круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом во вторник.

«Рынок экспорта зерна регулируется нашими нормативными документами, федеральными нормативными актами. И очень важно, когда принимаются те или иные ограничения на экспорт, вспомнить об особенностях Калининградской области», — сказала Зайцева. По её словам, региональной портовой инфраструктуре сейчас «очень нужен лён и Казахстана, который на сегодняшний момент ограничен к экспорту через российские порты решением Россельхознадзора».

В настоящее время компания вместе с минсельхозом области прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить экспорт казахстанского льна через порты Калининград. «Для нас это очень важно, потому что, к большому сожалению, того грузопотока, который раньше был, его просто нет. Поэтому вот этот вопрос, лён из Казахстана, он очень важный, и сейчас в процессе решения», — рассказала предприниматель.