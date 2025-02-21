Бизнес: калининградским портам нужен лён из Казахстана

Все новости по теме: Бизнес

Калининградским портам необходимо разрешение на экспорт льна из Казахстана, поскольку грузопоток через портовую инфраструктуру в настоящее время снижен. Об этом рассказала генеральный директор «Портового элеватора» Елена Зайцева во время круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом во вторник.

«Рынок экспорта зерна регулируется нашими нормативными документами, федеральными нормативными актами. И очень важно, когда принимаются те или иные ограничения на экспорт, вспомнить об особенностях Калининградской области», — сказала Зайцева. По её словам, региональной портовой инфраструктуре сейчас «очень нужен лён и Казахстана, который на сегодняшний момент ограничен к экспорту через российские порты решением Россельхознадзора». 

В настоящее время компания вместе с минсельхозом области прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить экспорт казахстанского льна через порты Калининград. «Для нас это очень важно, потому что, к большому сожалению, того грузопотока, который раньше был, его просто нет. Поэтому вот этот вопрос, лён из Казахстана, он очень важный, и сейчас в процессе решения», — рассказала предприниматель.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter