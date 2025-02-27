Владимир Бондаренко – о количестве ларьков в Светлогорске: есть спрос у туристов

Глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко объяснил количество ларьков в городе спросом малого бизнеса на возможность предложить свои товары и желанием туристов приобретать сувениры. Об этом он сообщил во время прямой линии, 27 февраля.

При ответе на вопрос, почему в городе так много ларьков, Бондаренко назвал это «довольно субъективным понятием». «Ларьки как появляются, так и мы убираем их из тех участков, где довольно узкие тротуары, примерно на улице Ленина <...>. Там, где это неуместно, мы можем спокойно говорить, что ларьки не появляются», — добавил он.

Бондаренко также напомнил, что Светлогорск в 2023 году был признан лучшим торговым городом по версии Минпромторга. При отборе победителей конкурса учитывались условия, созданные региональными и местными властями для развития бизнеса, а также внешний вид, оборудование объектов и их востребованность.