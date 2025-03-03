Минсельхоз — о ценах на калининградские овощи: «Солнышко не светит круглый год»

В высоких ценах на калининградские овощи виновато солнце, которое не светит круглый год. Об этом и других факторах увеличения цены на местную фермерскую продукцию в эфире «Центра управления регионом» заявил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов.

«Мы понимаем, что Калининградская область находится в особых географических и климатических условиях, — отметил Иванов. — 90% всей материально-технической базы, по сути, привозная. Начиная от семян, удобрений, средств защиты растений и заканчивая техникой самой разной. С учётом транспортно-логистического плеча, эти затраты здесь играют достаточно большую роль в нагрузке на предприятия. Во-вторых, мы понимаем, что количество солнечных дней в году у нас ограничено. По сравнению с тёплыми регионами и тёплыми странами мы не можем себе позволить круглогодично выращивать овощи и плодово-ягодную продукцию. В любом случае у нас есть периоды, когда мы этим активно занимаемся. Если бы у нас солнышко светило круглый год, таких проблем, конечно, не было бы».

Иванов отметил, что регион на 100% обеспечивает себя только картофелем и мясом. Молочной продукцией — на 90%, а яйцами — на 92%. По овощам и фруктам показатели намного ниже.

С учётом ограниченного количества солнечных дней местные хозяйства, по словам Иванова, вынуждены делать технологические перерывы в осенне-зимний период.

«Экономики никакой не будет в этом бизнесе, если будет потрачено огромное количество электричества и газа, чтобы осенью и зимой вырастить тот или иной продукт. За итоговую стоимость его никто просто в магазине не купит», — добавил он.

Для выхода из положения, как добавил Иванов, нужно наращивать объемы производства, работать над модернизацией хозяйств и строить новые овощехранилища. При этом хранение в холодильнике будет связано с дополнительными затратами фермеров.

Также Артём Иванов озвучил примерные суммы, которые инвесторы тратят на строительство современных тепличных комплексов. Они составляют 200 млн рублей на 1 га. В заключение он посоветовал в сезон покупать только калининградскую продукцию.