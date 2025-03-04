СМИ: российские производители кондитерской продукции повышают отпускные цены

Российские производители кондитерской продукции вновь повышают отпускные цены. Как сообщает «Коммерсант», в этот раз цены вырастут на 5–15%.

«Главная причина — рост затрат на сырье: за год некоторые ингредиенты подорожали в два-три раза, — пишет издание. — Производители шоколада начали прибегать к уже испытанному методу управления расходами, уменьшая размер упаковки. Так, вес части продукции под брендами „Аленка“, „Вдохновение“ и „Бабаевский“ может снизиться на треть».

Со ссылкой на экспертов сообщается, что обычно бизнес ограничивается 10-процентной коррекцией веса товара. В категории сладостей такое урезание стало одним из основных инструментов скрытой инфляции. В итоге видимая цена не растёт, но потребитель всё равно получает меньше.

«Другим методом манипулирования ценой эксперты называют изменение качественного состава: в случае с шоколадом речь может идти о частичной замене какаомасла на дешевые аналоги», — отмечают эксперты.

Дальнейшая коррекция цен, согласно прогнозам, может привести к снижению продаж, поэтому пока рост отпускных цен остаётся сдержанным.