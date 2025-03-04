В Минэке заметили «признаки охлаждения» экономики России

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В Министерстве экономического развития РФ усматривают признаки охлаждения экономики страны. На это указывают опережающие индикаторы, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Госдуме, пишет ТАСС.

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы», — сказал он, уточнив, что экономический рост перестал быть фронтальным. В частности, «замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП».

«Работаем с Банком России и Минфином над взаимоувязкой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Оцениваем объемы и структуру кредитования. Управляем наращиванием кредитования в госсекторе, чтобы заимствования госкомпаний не „пережали“ частные инвестиции», — подчеркнул министр.

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