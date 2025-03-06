Калининградстат: среднемесячная зарплата в декабре составила 92 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций в декабре 2024 года составила 92 274,3 руб. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе.

«По сравнению с соответствующим месяцем 2023 года заработная плата выросла на 18,7%, по сравнению с ноябрем 2024 года повысилась на 38,1%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2024 года составила 107,6% к уровню декабря 2023 года и 135,8% — к уровню ноября 2024 года», — сообщает Калининградстат.

В среднем за год номинальная заработная плата работников составила 65 724,5 руб. По сравнению с 2023-м она выросла на 17,7%. Реальная заработная плата достигла 107,6%.

Наиболее высокую зарплату получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности — 121 тыс. руб., что на 84,1% выше среднемесячной. К видам деятельности с высокой оплатой труда относительно среднеобластного значения также отнесли добычу полезных ископаемых (152,4%), деятельность в области информации и связи (145,9%), а также сельское и лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (125,8%).

Наименьшую зарплату в 2024 году получали сотрудники, занятые в административной деятельности (66,5%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (62,6%) и работники гостиниц и предприятий общественного питания (59,4%).