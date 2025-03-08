Стоимость золотых резервов России достигла рекордного показателя

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Стоимость золотых резервов России по данным на начало весны оценивается в рекордные $217,38 млрд. Доля драгметалла в резервах страны впервые в XXI веке превысила треть, пишет «Коммерсант».

В феврале золотые резервы увеличились на 5,3%. Стоимость международных резервов достигла $632,35 млрд. Этот показатель стал максимальным с октября 2024 года. Валютные резервы составили $414,9 млрд (+0,1%), в том числе иностранная валюта — $387,1 млрд (+0,1%).

«Доля золота в российских резервах увеличилась с 33,3% в январе до 34,4% в феврале. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда доля драгоценного металлах составляла 39,7%. При этом его стоимость тогда оценивалась в $4,7 млрд», — сообщило издание.

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