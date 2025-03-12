Эксперты назвали профессии с наибольшей динамикой роста зарплатных предложений

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Эксперты назвали профессии в Калининградской области с наибольшей динамикой роста зарплатных предложений. За год больше всего выросли предлагаемые зарплаты для менеджеров по развитию бизнеса — в вакансиях этих работников зафиксирован прирост на 77%. Зимой кандидаты на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 76 352 руб. Об этом сообщают эксперты «Авито Работы».

Почти такой же прирост (+76%) зафиксирован у операторов производственной линии — зимой их труд оценивался в среднем в 63 874 руб. На 43% также увеличились зарплатные предложения для каменщиков. Зимой средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на этой должности достигла 142 842 руб. Уточняется, что фактический доход этих специалистов может варьироваться, поскольку значительную часть заработка составляют бонусы за выполнение работ.

Соискателям на должность сушиста стали предлагать зарплату на 41% больше, чем годом ранее. Этой зимой они могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 61 478 руб.

Положительная динамика наблюдается также у технических профессий. Средние зарплатные предложения для энергетиков выросли на 37% за год, достигнув 70 438 руб. Заработок специалистов этой сферы зачастую зависит от квалификации, опыта и сложности выполняемых работ.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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