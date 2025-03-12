В Госдуме намерены установить лимит на количество банковских карт на человека

Все новости по теме: Банки и финансы

Законопроект об ограничении количества банковских карт, оформленных на одного гражданина, может быть рассмотрен в текущую сессию парламента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Я бы как раз установил такой лимит — 5 карт, потому что зачем вам сотни платежных карт? Ясно, что этим пробелом в законодательстве, которое не ограничивает число эмитированных платежных карт в одни руки, пользуются только недобросовестные люди», — сказал Аксаков.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает «разумное ограничение» на количество карт на человека. «Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке — до 5, а в нескольких — до 20», — сказала Набиуллина, отметив, что эта мера может уменьшить масштабы дропперства (дропперы — это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные преступным путем — прим. «Нового Калининграда»).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter