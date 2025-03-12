В Госдуме намерены установить лимит на количество банковских карт на человека

Законопроект об ограничении количества банковских карт, оформленных на одного гражданина, может быть рассмотрен в текущую сессию парламента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Я бы как раз установил такой лимит — 5 карт, потому что зачем вам сотни платежных карт? Ясно, что этим пробелом в законодательстве, которое не ограничивает число эмитированных платежных карт в одни руки, пользуются только недобросовестные люди», — сказал Аксаков.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает «разумное ограничение» на количество карт на человека. «Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке — до 5, а в нескольких — до 20», — сказала Набиуллина, отметив, что эта мера может уменьшить масштабы дропперства (дропперы — это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные преступным путем — прим. «Нового Калининграда»).