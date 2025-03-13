ЦБ назвал число поддельных банкнот, обнаруженных в Калининградской области

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В Калининградской области в 2024 году было обнаружено 34 поддельных российских банкнот. В регионе также нашли две поддельные иностранные банкноты — 50 и 100 долларов США. Такие данные приводит Центральный банк.

Всего в области было выявлено 19 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей, что почти на четверть меньше, чем годом ранее. Эту банкноту фальшивомонетчики подделывали чаще всего. Из обращения также было изъято восемь поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, пять банкнот 2000 рублей и по одной 500 и 100 рублей.

Отмечается, что за пять лет в регионе число поддельных денежных знаков сократилось на 72%. Снижение уровня фальшивомонетничества наблюдается по всей стране — на один миллион банкнот в денежном обращении приходится всего одна поддельная.

Как отметила специалист по исследованию денежных знаков Инесса Пихуля, при расчетах наличными всегда необходимо проверять не менее трех защитных признаков: на просвет, при наклоне и на ощупь. Если банкнота вызывает сомнение, то её можно отнести в банк на бесплатную экспертизу. 

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