Толмачев: Корпорация развития области выплатила 240 млн руб. дивидендов

Корпорация развития Калининградская области по итогам 2024 года выплатила акционеру дивиденды в размере 240 млн. руб. 100% акций общества принадлежат казне. Об этом сообщил директор Корпорации Андрей Толмачев на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду.

«За пять лет, считаю, что мы достигли значительных финансовых результатов, как по нашим основным показателям финансово-хозяйственной деятельности — это выручка, налоговая прибыль. И мы достаточно здорово выросли в основных активах, основных средствах. Мы показываем достаточно хороший результат, — сообщил директор структуры. — Хотел бы отдельно отметить, что в этом году Корпорация развития Калининградской области — единственный институт развития, наверное, в РФ, кто выплатил дивиденды своему акционеру. Сумма составила 240 млн рублей. За счет нашей эффективной работы».

Толмачев напомнил также, что Корпорация является акционерным обществом, где 100% акций принадлежат казне. «Мы исполняем функции в том числе агентства развития региона. Блок наших вопросов можно очертить тремя пунктами: содействие инвестору в скорейшей реализации инвестпроектов, привлечение частных инвестиций, формирование благоприятных условий для инвестиционных активностей на территории региона», — уточнил директор структуры.