Центробанк сохранил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода

Центробанк сохранил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Центральный банк Российской Федерации сохранил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода. Об этом регулятор сообщил на своём сайте.

«Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор также сохранил лимиты на перечисления из системы денежных переводов. Они останутся на уровне не более 10 тыс. долларов в месяц или эквивалент в другой иностранной валюте.

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