Центробанк сохранил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода

Центральный банк Российской Федерации сохранил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на полгода. Об этом регулятор сообщил на своём сайте.

«Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор также сохранил лимиты на перечисления из системы денежных переводов. Они останутся на уровне не более 10 тыс. долларов в месяц или эквивалент в другой иностранной валюте.