Рольбинов рассказал, как изменились правила электронной очереди в Чернышевском

Власти пересмотрели подход к электронной очереди в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) в Чернышевском из-за многочисленных нареканий грузоперевозчиков. Как сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов на оперативном совещании в среду, теперь получать талончик можно только в самом МАПП.

«По совместному решению с нашими перевозчиками мы изменили сам механизм функционирования пункта пропуска в части бронирования места в электронной очереди, — пояснил Рольбинов. — На сегодняшний день очередь переведена в режим последовательной работы — снято ограничение на период бронирования, вместо зарезервированного времени теперь выдается номер в очереди. То есть в накопитель заезжает машина, она фиксируется, ей выдается номер. Дальше в Телеграм-канале ежечасно публикуются списки проходящих ближайших ожидающих очередь номеров. Получение очереди доступно только на терминале при физическом прибытии на него. Мы убрали все риски, связанные с ботами и прочим».

Александр Рольбинов напомнил, что Калининградская область попала в число пилотных регионов по введению прежней системы электронной очереди до начала СВО. «Стояла задача облегчить работу водителей, дать возможность бронирования дистанционно в режиме онлайн. Но время и работа пункта пропуска со стороны Литвы внесли свои коррективы, и поэтому было достаточно нареканий со стороны перевозчиков», — рассказал вице-премьер.

Электронную очередь на российской стороне програнперехода Чернышевское — Кибартай запустили 1 сентября 2024 года. На внедрение этой системы потратили 77 млн рублей из федерального бюджета.