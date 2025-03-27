Калининградская область вошла в рейтинг регионов с наибольшими продажами вина

Калининградская область расположилась на шестом месте в рейтинге регионов с наибольшими продажами вина. Как сообщает «РБК», на душу населения приходится 9,3 л.

Отмечается, что в России розничные продажи винодельческой продукции за год выросли незначительно — на 1,3%, с 5,9 до 6 л на человека. «Потребление вина в России демонстрирует умеренный рост. Увеличение темпов роста возможно при условии проведения разумной налоговой и акцизной политики в отношении российских тихих и игристых вин. Снижение акцизов и поддержка отечественных виноделов могут сделать вино более доступным для потребителей и стимулировать его потребление», — утверждает доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Больше всего винодельческой продукции в пересчете на жителя продается на северо-западе. Наилучшие показатели розничных продаж зафиксированы в Санкт-Петербурге (10,6 л на душу). Далее следуют Московская область (10,3 л), Карелия и Ленинградская область (по 9,9 л), Мурманская область (9,4 л), Калининградская область (9,3 л), Ненецкий автономный округ (9,1 л), Севастополь (9 л), а также Архангельская и Сахалинская области (по 8,5 л).

«Высокие показатели потребления винодельческой продукции в Санкт-Петербурге, Московской области, Карелии и Ленинградской области объясняются развитой культурой потребления вина, наличием большого числа ресторанов и баров, а также предпочтениями жителей и туристов, посещающих эти регионы», — объясняет президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.

Меньше всего вина приобреталось на Кавказе и в других национальных республиках: Чечня (0,02 л на душу населения), Ингушетия (0,04 л), Дагестан (0,5 л), Кабардино-Балкария (0,6 л), Тыва (1 л), Карачаево-Черкесия и Северная Осетия (по 1,1 л), Калмыкия (1,5 л), Бурятия (2,8 л) и Астраханская область (3 л).