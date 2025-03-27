Калининградстат назвал наиболее подорожавшие в феврале услуги

Калининградстат проанализировал динамику цен и тарифов на услуги в феврале 2025 года в регионе. Результаты мониторинга представлены на сайте ведомства.

В феврале по сравнению с январём отмечен рост индекса потребительских цен по 52 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,17% до 21,21%. По 71 услуге цены не изменились. Снижение цен в размере от 0,52% до 11,74% зафиксировали по семи видам услуг.

Самой подорожавшей услугой стал проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда (+21,2%, 434,1 руб. за 100 км), а на втором — проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда (+21,1%, 254,9 руб. за 100 км). На третьей позиции — проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (+20,1%, 633,4 руб. за 100 км). Проживание в гостиницах категории 4-5 звёзд (+19,4%, 5650,3 руб. за сутки) и поездка в Египет (+17,7%, 71 701,9 руб.) разместились на четвёртом и пятом месте соответственно.

В то же время наиболее значительное снижение цен наблюдалось на поездки в страны Средней Азии (-11,74%, 56 045,6 руб.) и Юго-Восточной Азии (-10,02%, 101 383,2 руб.). Стоимость полиса КАСКО снизилась в цене на 5,19% (49 972,4 руб.). Проезд в такси подешевел на 3,73% (52,4 руб. за километр), а автобусные экскурсии — на 1,80% (328,4 руб. за час).