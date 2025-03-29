Калининградстат: треть безработных имеют среднее профессиональное образование

В 2024 году в Калининградской области 33% безработных в возрасте от 15 лет имели среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих. В 2023-м эта категория составляла 14,6% от общего числа безработных. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе.

Обладатели высшего образования составили 24,1% от числа безработных (в 2023 году – 21%). Ещё 21,6% приходится на окончивших среднее общее образование, что на 11,2% меньше, чем годом ранее. Безработные, окончившие среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена, составили 15,8% (в 2023-м — 20,2%).

Из доклада Калининградстата следует, что 66,6% безработных искали работу через Интернет и СМИ, а 64,9% — обращались к друзьям, родственникам или знакомым. Только 29% воспользовались услугами службы занятости населения. 10,5% обращались непосредственно к работодателю.

Согласно статистике, мужчины чаще предпочитали искать работу через Интернет (67,2%), тогда как женщины в большинстве своём обращались к друзьям и родственникам (68,5%).

Уточняется, что численность рабочей силы в прошлом году составила 574 тыс. человек, из которых 559,8 тыс. (97,5%) были заняты в экономике, а 14,2 тыс. человек (2,5%) классифицировались как безработные.