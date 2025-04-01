«Храброво» впервые вошел в топ-10 аэропортов РФ по числу обслуженных пассажиров

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По итогам 2024 года калининградский аэропорт «Храброво» впервые в истории вошел в первую десятку воздушных гаваней России по количеству обслуженных пассажиров. Это, в частности, связано с тем, что воздушный транспорт является главной связью региона с остальной частью страны, сообщает телеграм-канал «Храброво» со ссылкой на слова гендиректора аэропорта Александра Корытного.

Также Корытный уточнил, что в январе-феврале 2025 года пассажиропоток «Храброво» составил 539 тысяч 239 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8, 4%. «При этом мы ведем постоянную работу по расширению маршрутной сети и увеличению частоты полетов. К концу года мы планируем достичь очередного исторического максимума, превысив показатель по пассажиропотоку в 5 миллионов человек», — добавил Александр Корытный.

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