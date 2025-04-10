В Черняховске запустили завод по производству пропиленовых нитей и тканей

Все новости по теме: Экономика

В Черняховске заработал завод по производству нитей и ткани из пропилена ООО «Балтполипро». Его мощность — 200 тонн изделий в месяц. Компания использует российское сырье, которое поставляется морским путем из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.

По его словам, ранее в Калининградскую область ввозилось большое количество материалов из полипропилена, так как своего производства здесь не было. В настоящее время весь выпускаемый ассортимент пропиленовых тканей реализуется на территории региона. Компания имеет одного «якорного» потребителя, который приобретает весь объем готовой продукции.

После того, как производство выйдет на проектную мощность, на предприятии планируют начать выпускать новый вид продукции — тарпаулин, который в настоящее время полностью импортируется в РФ. Это синтетический материал, изготовленный из полиэтилена высокой плотности с ламинированным покрытием из полиэтилена низкой плотности. Такая структура обеспечивает материалу высокую прочность и водонепроницаемость, пояснил директор центра.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter