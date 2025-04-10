В Черняховске запустили завод по производству пропиленовых нитей и тканей

В Черняховске заработал завод по производству нитей и ткани из пропилена ООО «Балтполипро». Его мощность — 200 тонн изделий в месяц. Компания использует российское сырье, которое поставляется морским путем из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор регионального центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.

По его словам, ранее в Калининградскую область ввозилось большое количество материалов из полипропилена, так как своего производства здесь не было. В настоящее время весь выпускаемый ассортимент пропиленовых тканей реализуется на территории региона. Компания имеет одного «якорного» потребителя, который приобретает весь объем готовой продукции.

После того, как производство выйдет на проектную мощность, на предприятии планируют начать выпускать новый вид продукции — тарпаулин, который в настоящее время полностью импортируется в РФ. Это синтетический материал, изготовленный из полиэтилена высокой плотности с ламинированным покрытием из полиэтилена низкой плотности. Такая структура обеспечивает материалу высокую прочность и водонепроницаемость, пояснил директор центра.