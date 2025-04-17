ЦБ рассказал о случаях оформления микрозаймов под видом банковских кредитов

Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко. В результате клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили — кредит или заем — и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых — системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.