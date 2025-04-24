СМИ: доля краткосрочных скидок на продукты питания сократилась

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С марта 2024-го по февраль 2025 года в ритейле наметился тренд на отказ от краткосрочных скидок сроком до четырех месяцев. За последний год доля таких скидок при продаже продуктов питания сократилась с 31% до 24%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования аналитической компании «Нильсен».

Отмечается, что доля использования стратегии низких цен каждый день (EDLP) снизилась не так значительно — с 20% до 18%. На регулярные продажи пришлось 58% (годом ранее — 49%).

Тренды на продажу без акций и сохранение стабильной доли EDLP развиваются одинаково интенсивно, утверждает директор по аналитике и консалтингу «Нильсен» Марина Волкова. Особенно это заметно при рассмотрении отдельных категорий (шоколадные плитки, конфеты в коробках и чай), где важно обеспечить привлекательное предложение для покупателя, поясняет эксперт.

Как рассказал руководитель дивизиона ценообразования и развития СТМ сети «Metro» Владислав Тихомиров, сейчас в программе сети находится около 5 тыс. товаров практически из всех категорий, но более всего среди алкогольных напитков, консервированной продукции, кормов для животных, бытовой химии и косметики. По его словам, система «низкие цены каждый день» хорошо себя показывает в силу того, что потребители в некоторых категориях практически не делают покупки по ценам без скидок.

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