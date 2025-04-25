Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

В пятницу, 25 апреля, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков, пишет «Интерфакс».

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», — пояснил ЦБ, уточнив, что дальнейшие решения по ключевой ставке зависят от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 6 июня.