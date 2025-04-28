Калининградская область поднялась в рейтинге по платёжной дисциплине бизнеса

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Калининградская область поднялась в рейтинге российских регионов по платёжной дисциплине бизнеса с 28 на 21 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля просроченной задолженности юридических лиц в Калининградской области составляла на 1 марта 2025 года 1,36%. Прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев — 19,3%. Доля региона в общероссийском объёме корпоративного портфеля — 0,97%. В рейтинге Калининградская область соседствует с Липецкой и Пензенской.

Возглавляют список регионов России с наилучшей платёжной дисциплиной бизнеса Чукотский автономный округ и Магаданская область, последние строчки занимают Ненецкий автономный округ и Дагестан. Согласно статистике Центробанка России, темпы прироста задолженности по кредитам, выданным корпоративным клиентам в 2024 году, сильно замедлились по сравнению с 2023 годом, однако даже текущий прирост трудно назвать слабым.

В рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование проведено на основе данных Центробанка РФ. Доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц перед банками оценивалась как отношение объёма просроченной задолженности к объёму ссудной задолженности. Прирост рассчитывался за 12 месяцев с 1 марта 2024 года по 1 марта 2025-го.

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