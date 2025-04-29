Эксперты подсчитали среднюю стоимость шашлыка в Калининградской области

В 2025 году стоимость набора продуктов для приготовления шашлыка в Калининградской области составила 2441 руб. За год она выросла на 686 руб. (в 2024-м году — 1755 руб.). Об этом сообщают эксперты компании Bankiros.

Данные эксперты взяли из мониторинга средних цен на продукты и услуги по регионам за март 2024 и 2025 годов. Для подсчётов использовалась стоимость 3,6 кг курицы, 3 кг свинины, 1 л кефира и 400 г лука.

В среднем в России приготовление шашлыков на компанию обойдется в 2 347 руб. Самой дорогой позицией из списка стала свинина — 1411 рублей. Курица является более бюджетным вариантом, цена вдвое ниже — 793 руб. Купить литр кефира можно за 121 руб., а 400 г лука — за 22.

В Калининграде приобрести свинину можно за 1389 руб., курицу — за 916 руб., кефир — за 102 руб., а лук — за 33 руб.

Дороже всего продукты в Дальневосточном федеральном округе. Цена на шашлык здесь начинается от 3 тыс. руб. и иногда превышает 4 тыс. Так, набор для шашлыка в Чукотском автономном округе стоит 4639 руб., в Камчатском крае — 3759, в Магаданской области — 3551, а в Якутии — 3368. Самый дешевый шашлык в Нижегородской области — 1969 руб., в Мордовии — 1972 и в Липецкой области — 1991.